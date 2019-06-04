ولي العهد في زيارته للحد الجنوبي: الهدف السلام.. ونغبطكم على الأجر

جدة - عمرو شويل جدة - هاني الثبيتي - الخليج 365:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، زيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

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ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد. رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو كان أبرزها لأحد الجنود المرابطين قائلًا: “حسدتونا على العيد مع أهالينا لكن شوفوا من معايدنا”، فيما تضمنت كلمة ولي العهد للمرابطين الكثير من رسائل الفخر والإعتزاز بما يقومون به ، حيث قال ” بأن الجهود التي تقومون بها هي السبب بأن كل مو اطن وكل مقيم بهذا البلد يستمتع بأيام العيد، وأن أقل ما يفعله سموه أن يكون متواجد بينهم في هذا اليوم، وأكمل سموه بأنه جميع الجهود التي يقومون بها جنودنا البواسل على الحد تحت تأثير الأجواء الصيفية الحارة، تسببت بتعبد ثلاثة مليون مسلم في قبلة المسلمين وهم في أتم الراحة والطمأننية.

واختتم سمو ولي العهد حديثه بأن الجميع يغبطكم على الأجر، ونتمنى مشاركتكم الأجر فيما تقومون به، وجميع ما نستطيع تقديمه لكم نحن بخدمتكم، وبعدها التقط العديد من المقاطع والصور التذكارية مع الجنود.