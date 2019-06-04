أسماء مستفيدي سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، اعلنت وزارة الإسكان بالاشتراك مع صندوق التنمية العقاري عن أسماء 200 ألف اسره مستحقه لدعم سكنى 2019 حيث ان الإعلان عن مستحقي دعم وزارة الإسكان السعودي على دفعات أرجعت وزارة الإسكان هذا إلى اهتمامها بتحقيق هدف تمليك المسكن حسب رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى خدمات اخرى تقدمها وزارة الإسكان في برنامج سكنى من ضمن حملتها الكبيرة في تقديم دعمها للمواطنين والأسر المستحقة وأولها تقديم الدعم المالي عن طريق تمويل قروض عقاريه وتسهيل البناء على الأراضي المعدة لذلك، وقد خصصت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري منتجاتها ضمن برنامج سكنى لكل المتقدمين المستوفيين شروط الاستحقاق حيث تكون تحت هذه الخدمات وحدات سكنيه وقروض تمويل عقاريه وقطع أراضي بجانب تقديم برنامج سكنى لتسهيل الحصول على سكن مناسب على ان يتم الإعلان عن أسماء باقي الدفعات المستحقة من خدمات برنامج سكنى في الشهور القادمة.

استعلام سكنى الدفعة الجديدة

أصدر وزير الإسكان السعودي تفاصيل خاصه بالدفعة الجديدة من برنامج سكنى من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان وحملة سكنى 2019 والتفاصيل كانت عبارة عن إعداد المنتجات المدعومة من الوزارة للفئات قد تم ذكرها في الدفعات ومستحقي الدعم وطريقة استعلام سكنى الدفعة الجديدة لاستكمال الاجرائات الخاصة بالتخصيص عن طريق الدخول على موقع سكنى وقبول المنتج أو رفضه ونفس الأمر بمنتجات صندوق التنمية العقاري.

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خطوات تفعيل خدمة اختيار المخطط السكني

أولا قم بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

ثم اختيار الحلول السكنية.

ثم الضغط علي خيار الأراضي السكنية المجانية.

ثم اختيار المخطط المناسب.

أسماء المستحقين للدعم السكني

وصدر بيان صحفي من مسؤولين برنامج سكنى انه قد وصل عدد المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري إلى 12.877 وكان بينهم 6499 من الأسر قد تم تسليمهم منازلهم بالفعل وبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى اكثر من 157 ألف اسره بالمملكة.

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