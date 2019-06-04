شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يعايد أبناء الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

قام أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء) بزيارة معايدة لأبناء شهداء الواجب في منازلهم بمدينة سكاكا.

وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى ذويهم بالخير والبركات، وأن يرحم الشهداء الأبرار ممن سطروا أسماءهم بمداد من الذهب في سجل الوطن الناصع وفي قائمة الشرف والعز للوطن.

من جانبهم عبر أبناء وذوو الشهداء عن شكرهم للقيادة الحكيمة لأمير منطقة الجوف على هذه الزيارات وما عبر عنه من مشاعر أبوية.

كما وجه أمير منطقة الجوف جميع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة بزيارة أبناء الشهداء وتقديم التهنئة لهم ولذويهم بمناسبة العيد المبارك.