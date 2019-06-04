شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعايد أبطال الحد: أنتم سبب في استمتاع السعوديين والمقيمين بـ«العيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لمعايدة أبطال الحد الجنوبي بقطاع جازان في المنطقة الجنوبية بعد أدائه صلاة العيد في الحرم المكي على أن التضحيات التي يقدمها أبطال الحد الجنوبي والجهد الذي يبذلونه، هو السبب في أن يستمتع كل مواطن سعودي ومقيم بأيام العيد، مشيراً إلى أن رجال الحد الجنوبي كانوا سبباً في أن يتعبد أكثر من 3 مليون مسلم في مكة المكرمة، وأضاف: «الكل يغبطكم في الأجر، ونتمنى أن نشارككم الأجر».

ونقل ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

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وأكد ولي العهد أن أقل شيء يمكن أن يقدمه هو أن يكون إلى جانبهم في يوم العيد، وذلك عقب زيارته أبطال الحد الجنوبي .

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، و قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

رافق ولي العهد خلال الزيارة، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز و نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز .