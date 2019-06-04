، "الخارجية البريطانية": نقف إلى جانب المسلمين لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا ،

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قالت وزارة الخارجية البريطانية: إننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا.
جاء ذلك في تغريدتين للوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وقالت الوزارة: "شهدنا هذه السنة أعمالاً إرهابية استهدفت المسلمين بينما كانوا يصلّون بدور العبادة أو يمضون بحياتهم اليومية. لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرض على الكراهية والخوف، وإننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا".
وتابعت الخارجية البريطانية القول: "خلال شهر رمضان تشارك المسلمون بالمملكة المتحدة ممارساتهم المقدسة مع جيرانهم -من جميع الأديان– عمل البر بالمجتمع المحلي، وإعداد الطعام لكبار السن وإفطار معاً بنهاية يوم الصوم. وشهد خلال رمضان، كما بالكثير من أوقات السنة، أفضل القيم التي توحدنا: التسامح والاحترام".
"الخارجية البريطانية": نقف إلى جانب المسلمين لمواجهة من يسعون لتدمير قيمناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
قالت وزارة الخارجية البريطانية: إننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا.
جاء ذلك في تغريدتين للوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وقالت الوزارة: "شهدنا هذه السنة أعمالاً إرهابية استهدفت المسلمين بينما كانوا يصلّون بدور العبادة أو يمضون بحياتهم اليومية. لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرض على الكراهية والخوف، وإننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا".
وتابعت الخارجية البريطانية القول: "خلال شهر رمضان تشارك المسلمون بالمملكة المتحدة ممارساتهم المقدسة مع جيرانهم -من جميع الأديان– عمل البر بالمجتمع المحلي، وإعداد الطعام لكبار السن وإفطار معاً بنهاية يوم الصوم. وشهد خلال رمضان، كما بالكثير من أوقات السنة، أفضل القيم التي توحدنا: التسامح والاحترام".
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
05:21 PM
لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرّض على الكراهية والخوف
قالت وزارة الخارجية البريطانية: إننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا.
جاء ذلك في تغريدتين للوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وقالت الوزارة: "شهدنا هذه السنة أعمالاً إرهابية استهدفت المسلمين بينما كانوا يصلّون بدور العبادة أو يمضون بحياتهم اليومية. لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرض على الكراهية والخوف، وإننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا".
وتابعت الخارجية البريطانية القول: "خلال شهر رمضان تشارك المسلمون بالمملكة المتحدة ممارساتهم المقدسة مع جيرانهم -من جميع الأديان– عمل البر بالمجتمع المحلي، وإعداد الطعام لكبار السن وإفطار معاً بنهاية يوم الصوم. وشهد خلال رمضان، كما بالكثير من أوقات السنة، أفضل القيم التي توحدنا: التسامح والاحترام".
، "الخارجية البريطانية": نقف إلى جانب المسلمين لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا ،
المصدر : الخليج 365
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