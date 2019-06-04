، سفير المملكة بالفلبين يوجّه بتكثيف الجهود للبحث عن المفقود "الشريف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى برئيس المراسم الذي أكد أن هناك اهتماماً بالمواطن السعودي

حثّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أثناء لقائه اليوم رئيس المراسم بالقصر الجمهوري السيد روبرت بورهي في مكتبه بقصر مالاكانيانغ بتكثيف الجهود في جميع الاحتمالات؛ للبحث عن الطيار المفقود عبدالله الشريف.

وقد تناول اللقاء ظروف اختفاء المواطن وعمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، حيث طالب السفير خلال اللقاء بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مقدماً شكره للحكومة الفلبينية؛ لما تقدّمه من جهود.

من جانبه، أفاد الوزير بأن هناك اهتماماً وعلى كل المستويات للعثور على المواطن "الشريف" ومدربه الفلبيني.