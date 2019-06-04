، بالصور.. ولي العهد يقوم بزيارة معايدة للمنطقة الجنوبية.. وينقل لضباط وأفراد المنطقة تحيات وتقدير الملك بالعيد ،

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.
ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
بالصور.. ولي العهد يقوم بزيارة معايدة للمنطقة الجنوبية.. وينقل لضباط وأفراد المنطقة تحيات وتقدير الملك بالعيدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-04
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.
ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
04:50 PM
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
05:13 PM
أكد: نعتز بالدور البطولي الذي تقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.
ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
، بالصور.. ولي العهد يقوم بزيارة معايدة للمنطقة الجنوبية.. وينقل لضباط وأفراد المنطقة تحيات وتقدير الملك بالعيد ،
المصدر : الخليج 365
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