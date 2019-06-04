، 222 ألف ساعة لـ"كشافة التعليم" في خدمة ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدموا خدماتهم لـ 1.2 مليون مستفيد من المعتمرين والزوار

سطرت كشافة وزارة التعليم وطلاب وطالبات إدارات التعليم أروع الملاحم الإنسانية في البذل والعطاء لخدمة ضيوف الرحمن طيلة أيام شهر رمضان المبارك في الحرمين الشريفين ومطار جدة.

وقد ساهم أكثر من ٢٦٠٠ طلبة وكشافة من وزارة التعليم بنين وبنات عبر مراكز الخدمة والبرامج التطوعية "بادر، وإيثار، ولبيك" في خدمة ومساعدة أكثر من مليون ومئتين ألف مستفيد من المعتمرين والزوار وقاصدي الحرمين الشريفين طوال شهر رمضان المبارك، منذ قدوم المعتمر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصولاً للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بأكثر من ٢٢٢ ألف ساعة تطوعية.

وقال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي: البرامج المعتمدة من وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط "الطلابي – الكشفي"، من خلال المسار التطوعي الذي وجه به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي عبر برنامج "إجازتي4" الموسمي، استوعبت الشباب والفتيات للانخراط في المراكز التطوعية المتمثلة في مركز بادر للأعمال التطوعية في تعليم مكة المكرمة ومركز إيثار الكشفي في تعليم المدينة المنورة وبرنامج لبيك الكشفي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتعليم جدة ومشاركة فاعلة من أغلب إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وأضاف: بلغ عدد المشاركين في المراكز التطوعية ٢٦٢٩ مشاركًا قدموا خدماتهم التطوعية لأكثر من ١.٢ مليون مستفيد من المعتمرين والزوار من ضيوف الرحمن من خلال أكثر من ٢٢٢ ألف ساعة تطوعية، تمثلت في الاستقبال والتوديع من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتنظيم دخول الأطعمة بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة ونقل كبار السن والنساء بعربات الجولف والمساهمة مع قوة أمن الحرم والتوجيه والإرشاد وتفطير الصائمين والمساهمة في حفظ النعمة والعمل مع المستشفيات والمراكز الصحية ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات النوعية في الحرمين الشريفين مع كافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وقدم "الصبيحي" شكره لمديري التعليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة على دعمهم المتواصل لأبنائهم المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن، ولزملائه المشرفين والقادة الكشفيين المتواجدين في الميدان ولأبنائه الطلاب والطالبات والكشافة على جهودهم المبذولة في خدمة المعتمرين والزوار والمشاركة الفاعلة في إنجاح موسم العمرة جنباً إلى جنب مع كافة القطاعات الأمنية والحكومية والخاصة، والتي كان لها الأثر الكبير في نفوس المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد مدير عام النشاط المكلف في وزارة التعليم عبدالعزيز بن علي آل يحيى أن تفاعل الطلاب والطالبات وشباب الكشافة وتفانيهم وحرصهم على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين ومطار جدة يبرهن على الحس الوطني العالي لدى الشباب والشابات وحرصهم على إظهار الوجه المشرق والمعطاء للشباب السعودي في أطهر بقاع الأرض.