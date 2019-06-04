في مشهد مهيب.. شاهد: آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة

أدى آلاف المصلين، في الساعات الأولى من صباح اليوم صلاة العيد في “مسجد قباء”.

وكشفت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حضور كثيف، أمام المسجد الذي إمامه الشيخ صالح المغامسي، وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين.

وذكرت مواقع إخبارية أن كل القطاعات استنفرت لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها “صلاة العيد”؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.

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