أمير المدينة يُثمِّن جهود رجال الأمن في تأمين قاصدي المسجد النبوي

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من مشايخ القبائل وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعًا من المواطنين من أهالي المدينة المنورة، الذين قدموا للسلام عليهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد، وهي تنعم بالأمن والاستقرار.

وفي بداية الاستقبال أثنى أمير المنطقة على جهود رجال الأمن ومنسوبي جميع الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين التي أسهمت في تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي من الزائرين والمصلين خلال موسم شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

‪كما رفع المهنئون أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.