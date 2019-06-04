«الأرصاد» تُنبّه سكان 4 مناطق من طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة الحدود الشمالية (طريف) تشهد سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مستوى الرؤية، من الساعة السادسة من مساء اليوم حتى الثانية من فجر غدٍ الأربعاء.

وأصدرت التنبيه نفسه لمنطقة الجوف وتشمل (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل) من الخامسة عصرًا حتى الواحدة من فجر الأربعاء، ومنطقة تبوك وتشمل (البدع، تبوك، تيماء) من الثالثة عصرًا حتى الواحدة من فجر الغد.

يأتي هذا فيما تشهد منطقة حائل وتشمل (الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدني مستوى الرؤية، وتستمر هذه الحالة الجوية حتى السابعة من مساء اليوم، وكذا على منطقة نجران (شرورة) حتى الثامنة مساءً.

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وتتعرض منطقة نجران وتشمل (بدر الجنوب، حبونا، نجران) رياحًا نشطة وسحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية وذلك حتى الثامنة مساءً، ومنطقة جازان وتشمل (أحد المسارحة، الدائر، الريث، العارضة، صامطة، فيفا، هروب) حتى الثامنة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن طقس اليوم الثلاثاء، توقَّعت فيه أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض» يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، اليوم.

وأشارت إلى أنّه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل.