بالصور.. أمير الجوف يزور مرضى الأسرة البيضاء بمستشفى الأمير متعب

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، المرضى المنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز المركزي بسكاكا.
وكان في استقبال الأمير فيصل لدى وصوله، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالنيابة فارس بن مخيلف الرويلي، ومدير المستشفى ضيف الله بن محمد الشراري.
وقدّم أمير المنطقة، التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة العيد السعيد، داعيًّا الله عز وجل لهم بالشفاء العاجل، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم.
وأعرب المرضى المنومون وذووهم عن شكرهم للأمير فيصل على هذه الزيارة، داعين له بالتوفيق والسداد.
وأجرى أمير الجوف، في وقتٍ سابق من اليوم، زيارة معايدة لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمدينة سكاكا.
كما رفع الأمير فيصل ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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