وزع مدير شرطة القصيم العميد علي بن مرضي، وعدد من منسوبي الشرطة، اليوم الثلاثاء، الورود على المواطنين في مدينة بريدة؛ ابتهاجًا بحلول عيد الفطر السعيد .
وقوبلت هذه البادرة، بإشادة واسعة من المواطنين التي اعتبروها هدية غالية ومقدرة من رجال وحماة الوطن.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أهالي حي الصفراء احتفال عيد الفطر المبارك «عيدنا في حينا» الذي نظّمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.
ورفع أمير المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شرطة القصيم توزّع ورودًا على المواطنين ابتهاجًا بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.