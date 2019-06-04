بالصور.. توزيع 117 ألف «هدية عيد» على أطفال القصيم

أعدَّ مركزا التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة، التابعان لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، أكثر 117 ألف هدية عيد لأطفال المنطقة في احتفالات «عيدنا في حينا 40».

وانطلقت فعاليات الاحتفالات بعد مغرب أمس، اليوم الأخير من شهر رمضان، وتستمر طوال أيام وليالي عيد الفطر.

من جانبه، صرّح المدير التنفيذي لاحتفالات «عيدنا في حينا 40» عبدالعزيز الغماس بأنَّ مركزي التنمية الاجتماعية في بريدة وعنيزة حرصًا على توزيع الهدايا على الأطفال احتفاءً بحلول العيد السعيد.

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وأشار إلى توزيع الهدايا في 202 موقع احتفالي، موضحًا أنّ نصيب الأطفال هو الأكبر في احتفالات «عيدنا في حينا»، وقال: «الأطفال هم جمال وزينة الاحتفالات، وهدية العيد ستُوزَّع على الصغار في مصليات الأعياد بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة وبمحافظات ومراكز منطقة القصيم».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أهالي حي الصفراء احتفال عيد الفطر المبارك «عيدنا في حينا» الذي نظّمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

ورفع أمير المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.