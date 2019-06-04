بالصور.. محافظ الداير يشيد بتضحيات المرابطين: كلنا رجال أمن لحماية الوطن

قضى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة أول أيام عيد الفطر المبارك في الميدان بين استقبال للمهنئين ولقاء للأهالي في قراهم.

وهنأ مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية في المحافظة ومشايخ القبائل وجموع المواطنين، محافظ الداير بحلول عيد الفطر، ثم تناول الجميع وجبة الإفطار.

فيما زار محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة المرضى، الذين يرقدون على السرير الأبيض ونقل لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر وقدم لهم باقات من الورد والهدايا المقدمة من مستشفى بني مالك العام وبلدية الداير ممثلة في قسم العلاقات العامة والإعلام.

من جهة أخرى شرف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة حفل تكريم المرابطين على الحد الجنوبي ومعايدة جبل خاشر بحضور شيخ شمل قبائل آل خالد الشيخ فرحان الكبيشي عضو مجلس المنطقة.

Advertisements

وأشاد محافظ الداير بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها جنودنا المرابطين، قائلًا: «كلنا رجال أمن وسور لحماية هذا الوطن وكل شخص يمثل لبنة مهمة في هذا السور». ثم غادر محافظ الداير نايف بن لبدة جبل خاشر ووقف ميدانيًّا على مشروع توسعة طريق جبل خاشر.

ووقف محافظ الداير نايف بن لبدة بحضور رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة على طريق عثوان والانهيار الذي شهده طريق جراء الأمطار وبحث مع الأهالي ورئيس المركز الإجراءات المقترحة لزوال الخطر على رواد الطريق والساكنين.

وزار محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة الشيخ أحمد بن سالم العثواني شيخ شمل قبائل آل سعيد في منزله، والتقى أهالي قرية عثوان وهنأهم بحلول عيد الفطر.

واختتم محافظ الداير زياراته الميدانية ولقاءاته بالأهالي في قراهم الذي رافقه فيها مدير شرطة الداير المقدم أحمد بن مداهي الريثي، بزيارة شيخ شمل قبائل حبس الشيخ مشبب الحبسي.