بالصور.. وزير الداخلية يؤكد نجاح خطة تأمين قاصدي الحرمين الشريفين

نقل وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440هـ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الوزير تأكيده نجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك خلال استقباله لهم في مكة المكرمة .

كما نقل وزير الداخلية، تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطًا وأفرادًا، ومهنئًا الجميع بالمستوى المتميّز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل .

حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.