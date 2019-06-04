«الصحة» تقدم 7 نصائح لتجنُّب الإصابة بالإمساك في عيد الفطر

قدّمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عددًا من النصائح لتجنّب الإصابة بالإمساك خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ بسبب تغير النظام الغذائي.

ونشرت، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف» تضمّن هذه النصائح، وهي الابتعاد عن التغير المفاجئ بكمية ونوعية الأطعمة المتناولة، وتقسيم الوجبات ومضغ الطعام ببطء، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف (مثل الحبوب الكاملة، الفواكه والخضار، الفواكه المجففة، المكسرات) مع تناول السوائل بشكل كافٍ.

ونصحت الوزارة، كذلك بالابتعاد عن المشروبات عالية السكر، وممارسة النشاط البدني خاصةً المشي، والابتعاد عن النوم مباشرةً بعد تناول الطعام، والتقليل قدر الإمكان من الحلويات والسكريات.

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و«الإمساك» هو واحد من الاضطرابات التي تُسبِّب الإزعاج والضيق، وهو عبارة عن مغص شديد وتقلصات في الأمعاء، وقد يلجأ الكثيرون إلى تناول الأدوية الملينة، لكنّها قد يكون لها آثار جانبية وتسبب الإسهال.

وقدّم موقع «health24» بدائل طبيعية ونصائح لعلاج الإمساك، ومنها الإكثار من تناول الألياف في النظام الغذائي وذلك عن طريق الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة؛ ما يساعد على علاج الإمساك والاضطراب، وتناول المزيد من الأطعمة التي لها تأثير ملين مثل الخوخ، وبذور الكتان، والإكثار من شرب المياه للحد من جفاف المعدة وعلاج الإمساك بصورة طبيعية.

ومن الممكن كذلك ممارسة التمارين الرياضية؛ حيث تعمل على تليين المعدة وعلاج التقلصات والإمساك، كما أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تساعد على علاج الإمساك؛ حيث إنها تعمل على تنشيط عضلات الأمعاء.