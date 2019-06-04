بالصور.. أمير القصيم يشارك أهالي الصفراء احتفال «عيدنا في حينا»

شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم الثلاثاء، أهالي حي الصفراء احتفال عيد الفطر المبارك «عيدنا في حينا» الذي نظّمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

ورفع أمير المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الحفل، الأمير سعود بن فيصل بن مشعل، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ومدير شرطة منطقة القصيم العميد علي القحطاني.

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في سياق آخر، قام أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، بمعايدة أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة وهنَّأهم بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة فيما بادل الأيتام، التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معربين عن فرحتهم بزيارة سموه في هذا اليوم البهيج.

وثمّن رئيس مجلس الإدارة سلطان بن حمود الرويلي الجهود، التي يقوم بها الأمير فيصل لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنويًّا وماديًّا.

يُذكر أنَّ جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1040 يتيمًا و337 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.