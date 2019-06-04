

الجزائر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

أوقفت عناصر من الجيش والامن العمومي الجزائري أربعة مهربين في عمليات متفرقة بمدن تمنراست وعين قزام وتندوف .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, انه بالتوازي مع ذلك ضبطت ثلاث شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفاع ومواد أخرى للتهريب وكمية كبيرة من المواد الغذائية.

وأفاد نفس المصدر بان حرس السواحل بمدن الغزوات وعنابة والقالة وتلمسان أوقفوا 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة بينهم 74 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بشواطئ تلك المدن وهم في طريقهم الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

// انتهى //

16:52ت م

0116





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.