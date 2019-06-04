السعودية اليوم / القائم بأعمال سفارة المملكة لدى بريطانيا يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين



لندن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

أدى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية

وعقب الصلاة استقبل القائم بالأعمال مديري المكاتب السعودية والملاحق في بريطانيا وجموع المهنئين، وتناول الجميع طعام الغداء المعد بهذه المناسبة.

ورفع المهنئون أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.‬

// انتهى //

16:04ت م

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لندن 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسأدى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة سعود بن ناصر الحمدان اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين في بريطانيا وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية بمقر السفارة في لندن.وعقب الصلاة استقبل القائم بالأعمال مديري المكاتب السعودية والملاحق في بريطانيا وجموع المهنئين، وتناول الجميع طعام الغداء المعد بهذه المناسبة.ورفع المهنئون أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.‬// انتهى //16:04ت م0099

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