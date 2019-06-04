السعودية اليوم / محافظ الخرج يعايد نزلاء مركز التأهيل الشامل بالسيح



السيح 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

عايد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، نزلاء مركز التأهيل الشامل بمدينة السيح الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم .

وقدم الماضي التهنئة لمنسوبي المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك ، فيما شارك النزلاء فرحة العيد خلال الحفل الذي أقامته إدارة المركز بهذه المناسبة .

// انتهى //

15:24ت م

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