السعودية اليوم / محافظ عنيزة يزور المنومين بمستشفى الملك سعود ويهنئهم بالعيد



عنيزة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

زار محافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن السليم وأعضاء اللجنة المرضى المنومين في مستشفى الملك سعود ، مقدمين لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك ،وراجين من العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء ودوام الصحة .

واطمأن المحافظ على حالة المرضى ، من خلال الطواقم الطبية المعالجة ،فيما قدمت للمنومين الهدايا بمناسبة العيد.

وعبر السليم عن شكره لإدارة مستشفى الملك سعود على اهتمامها البالغ بالمرضى والعمل على راحتهم .

وجرى خلال الزيارة تكريم الجهات الرعاة والداعمين لمسيرة للجنة أصدقاء المرضى .

// انتهى //

14:52ت م

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