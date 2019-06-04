السعودية اليوم / بلدية محافظة عنيزة تقيم فعالية " فرحة طفل "



عنيزة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

أقامت بلدية محافظة عنيزة مساء أمس فعالية " فرحة طفل" في ساحة التسوق ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هـ.

وحرصت البلدية عبر تنظيمها لفعاليات العيد على تنوع الفقرات وشموليتها لمختلف الفئات العمرية , لافتاً إلى أن جدول الفعاليات يتضمن أكثر من 12 فعالية في أكثر من ثلاثة مواقع .

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14:44ت م

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