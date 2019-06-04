

بريدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

أعد مركزي التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم 117 ألف هدية لأطفال منطقة القصيم ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك " عيدنا في حينا 40 " التي تستمر خلال أيام وليال العيد .

وأوضح المدير التنفيذي لاحتفالات " عيدنا في حينا 40 " عبدالعزيز الغماس، أن الهدايا ستوزع في 202 موقع .

// انتهى //

14:41ت م

0087





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 117 ألف هدية في العيد لأطفال القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.