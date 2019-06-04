السعودية اليوم / محافظ الخرج يعايد المرضى بمستشفى الملك خالد في السيح



السيح 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

عايد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي،عدداً من المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان الطبي بمدينة السيح الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم .

وقدم الماضي خلالها التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركات ، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

واستمع محافظ الخرج خلال جولته في أقسام المستشفى إلى شرح من الطاقم الطبي عن حالات المرضى وسير العلاج.

// انتهى //

14:35ت م

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