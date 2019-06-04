السعودية اليوم / نائب أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

كما رفع سموه التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ،وللوطن مسيرة متواصلة من النماء والبناء .

//انتهى//

14:07ت م

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