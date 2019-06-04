السعودية | بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد المرابطين في الحد الجنوبي

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم بتقديم التهنئة لمنسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي بمناسبة عيد الفطر المبارك. ونقل سمو ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وتهنئته لأبنائه منسوبي القوات المسلحة بعيد الفطر المبارك. وكان يرافقه سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع و سمو الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني. Advertisements يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد استقبل صباح اليوم بقصر الصفا بمكة المكرمة عددا من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع.

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