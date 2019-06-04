ارتباك على طائرة الفجر من أبو ظبي إلى القاهرة

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسبّب عدم اتفاق العديد من الدول على إعلان ثبوت رؤية هلال شوال في حالة من الجدل والارتباك خاصة بين المسافرين من وإلى تلك الدول في ظل عدم وجود فتوى صريحة توضح موقفهم من الصوم أو الإفطار.

وشهدت رحلة جوية متجهة من أبو ظبي إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حالة من الارتباك بين الركاب المسلمين، في ظل تباين موعد عيد الفطر بين الإمارات ومصر.

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وكانت الإمارات أعلنت أمس ثبوت رؤية هلال شوال وفي المقابل، أعلنت دار الإفتاء في مصر تعذر رؤية هلال شهر شوال، الاثنين، مشيرة إلى أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، لتنضم مصر إلى عدد من الدول في هذا الصدد، مثل تونس وسوريا والأردن والأراضي الفلسطينية.

وكان السؤال الأهم على متن الطائرات المتجهة قبل الفجر من الإمارات إلى مصر، بالنسبة للركاب المسلمين: هل نفطر مع الإمارات أم نصوم مع مصر؟

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر قولهم إن رحلة طيران الاتحاد المتجهة من أبو ظبي إلى القاهرة في الساعة 2:45 من صباح الثلاثاء، التي وصلت القاهرة في الساعة 4:30، بعد أذان الفجر، شهدت تساؤلات من قبل الركاب بشأن الإفطار والصيام.

وبينما رأى البعض أن العبرة بجهة السفر وفضلوا استكمال اليوم صياماً، لجأ آخرون إلى رخصة السفر وأفطروا، كما أنهم اعتبروا أن تحركهم من الإمارات بعد منتصف الليل يعني أنهم باتوا في أول أيام شوال فعلياً.