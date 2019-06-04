- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحذير من سحب رعدية ممطرة وغبار على نجران حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذير من سحب رعدية ممطرة وغبار على نجران حتى الثامنة
متابعات الخليج 365 - واش
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.
وشمل التنبيه محافظات أحد المسارحة والداير بني مالك والريث والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، مفيدةً أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من سحب رعدية ممطرة وغبار على نجران حتى الثامنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.