خالد بن سلمان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك. رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعاده الله على الأمة الاسلامية والشعب السعودي وجنودنا البواسل، بالخير واليمن والبركات. دمت يا وطني عزيزاً شامخاً."



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