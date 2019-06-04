، محافظ "داير جازان" يستقبل المهنئين بالعيد ويحضر تكريم المرابطين ،

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قضى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ست ساعات يوم العيد في الميدان؛ بين استقبال المهنئين ولقاء الأهالي في قراهم، كما تفقّد المشاريع ووقف ميدانياً عليها، وحضر حفل تكريم المرابطين على الحدود.
واستقبل "ابن لبدة"، اليوم بمقر المحافظة، المهنئين بعيد الفطر المبارك، من مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية في المحافظة ومشايخ القبائل وجموع المواطنين، ثم تناول الجميع وجبة الإفطار.
وزار محافظ الداير المرضى الذين يرقدون على السرير الأبيض، ونقل لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدّم لهم باقات من الورد والهدايا من قسم العلاقات العامة والإعلام ببلدية الداير.
وحضر "ابن لبدة" حفل تكريم المرابطين على الحد الجنوبي، ومعايدة جبل خاشر، بحضور شيخ شمل قبائل آل خالد الشيخ فرحان الكبيشي عضو مجلس المنطقة.
وأشاد محافظ الداير بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها جنودنا المرابطون، وقال: كلنا رجال أمن وسور لحماية هذا الوطن، وكل شخص يمثل لبنة مهمة في هذا السور.
وغادر محافظ الداير جبل خاشر، ووقف ميدانياً على مشروع توسعة طريق جبل خاشر.
ووقف مع رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة على طريق عثوان، والانهيار الذي شهده جراء الأمطار، كما بحث مع الأهالي ورئيس المركز الإجراءات المقترحة لزوال الخطر على رواد الطريق والساكنين.
وزار الشيخ أحمد بن سالم العثواني شيخ شمل قبائل آل سعيد في منزله، والتقى أهالي قرية عثوان، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.
واختتم الزيارات، التي رافقه فيها مدير شرطة الداير المقدم أحمد بن مداهي الريثي، بزيارة شيخ شمل قبائل حبس الشيخ مشبب الحبسي.
محافظ "داير جازان" يستقبل المهنئين بالعيد ويحضر تكريم المرابطينعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-06-04
قضى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ست ساعات يوم العيد في الميدان؛ بين استقبال المهنئين ولقاء الأهالي في قراهم، كما تفقّد المشاريع ووقف ميدانياً عليها، وحضر حفل تكريم المرابطين على الحدود.
واستقبل "ابن لبدة"، اليوم بمقر المحافظة، المهنئين بعيد الفطر المبارك، من مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية في المحافظة ومشايخ القبائل وجموع المواطنين، ثم تناول الجميع وجبة الإفطار.
وزار محافظ الداير المرضى الذين يرقدون على السرير الأبيض، ونقل لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدّم لهم باقات من الورد والهدايا من قسم العلاقات العامة والإعلام ببلدية الداير.
وحضر "ابن لبدة" حفل تكريم المرابطين على الحد الجنوبي، ومعايدة جبل خاشر، بحضور شيخ شمل قبائل آل خالد الشيخ فرحان الكبيشي عضو مجلس المنطقة.
وأشاد محافظ الداير بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها جنودنا المرابطون، وقال: كلنا رجال أمن وسور لحماية هذا الوطن، وكل شخص يمثل لبنة مهمة في هذا السور.
وغادر محافظ الداير جبل خاشر، ووقف ميدانياً على مشروع توسعة طريق جبل خاشر.
ووقف مع رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة على طريق عثوان، والانهيار الذي شهده جراء الأمطار، كما بحث مع الأهالي ورئيس المركز الإجراءات المقترحة لزوال الخطر على رواد الطريق والساكنين.
وزار الشيخ أحمد بن سالم العثواني شيخ شمل قبائل آل سعيد في منزله، والتقى أهالي قرية عثوان، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.
واختتم الزيارات، التي رافقه فيها مدير شرطة الداير المقدم أحمد بن مداهي الريثي، بزيارة شيخ شمل قبائل حبس الشيخ مشبب الحبسي.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
03:36 PM
وقف على المشاريع ميدانياً وحرص على زيارة المرضى وتقديم الهدايا لهم
قضى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ست ساعات يوم العيد في الميدان؛ بين استقبال المهنئين ولقاء الأهالي في قراهم، كما تفقّد المشاريع ووقف ميدانياً عليها، وحضر حفل تكريم المرابطين على الحدود.
واستقبل "ابن لبدة"، اليوم بمقر المحافظة، المهنئين بعيد الفطر المبارك، من مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية في المحافظة ومشايخ القبائل وجموع المواطنين، ثم تناول الجميع وجبة الإفطار.
وزار محافظ الداير المرضى الذين يرقدون على السرير الأبيض، ونقل لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدّم لهم باقات من الورد والهدايا من قسم العلاقات العامة والإعلام ببلدية الداير.
وحضر "ابن لبدة" حفل تكريم المرابطين على الحد الجنوبي، ومعايدة جبل خاشر، بحضور شيخ شمل قبائل آل خالد الشيخ فرحان الكبيشي عضو مجلس المنطقة.
وأشاد محافظ الداير بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها جنودنا المرابطون، وقال: كلنا رجال أمن وسور لحماية هذا الوطن، وكل شخص يمثل لبنة مهمة في هذا السور.
وغادر محافظ الداير جبل خاشر، ووقف ميدانياً على مشروع توسعة طريق جبل خاشر.
ووقف مع رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة على طريق عثوان، والانهيار الذي شهده جراء الأمطار، كما بحث مع الأهالي ورئيس المركز الإجراءات المقترحة لزوال الخطر على رواد الطريق والساكنين.
وزار الشيخ أحمد بن سالم العثواني شيخ شمل قبائل آل سعيد في منزله، والتقى أهالي قرية عثوان، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.
واختتم الزيارات، التي رافقه فيها مدير شرطة الداير المقدم أحمد بن مداهي الريثي، بزيارة شيخ شمل قبائل حبس الشيخ مشبب الحبسي.
، محافظ "داير جازان" يستقبل المهنئين بالعيد ويحضر تكريم المرابطين ،
المصدر : الخليج 365
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