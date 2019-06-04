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اعتبر رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي العيد الحقيقي أن تعيد على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعًا عن الدين والوطن، جاء ذلك في رد على سؤال وجه له من أحد زملائه فما كان منه إلا الرد بتلك العبارات وتوجها بثلاثة أبيات خص بها "الخليج 365" وقراءها.
وقال مخاطبًا المواطنين: "كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم".
يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد
أنا على الحد الجنوبي مرابط
الدين دونه هل عقيدة وتوحيد
والرافضي مع المجوسي يخابط
دون الوطن مع الرجال الصناديد
أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط
فيديو من الحد الجنوبي.. شاهد ماذا قال "اليامي" عندما سُئل أنت مرابط؟محمد طيران الخليج 365 2019-06-04
اعتبر رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي العيد الحقيقي أن تعيد على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعًا عن الدين والوطن، جاء ذلك في رد على سؤال وجه له من أحد زملائه فما كان منه إلا الرد بتلك العبارات وتوجها بثلاثة أبيات خص بها "الخليج 365" وقراءها.
وقال مخاطبًا المواطنين: "كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم".
يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد
أنا على الحد الجنوبي مرابط
الدين دونه هل عقيدة وتوحيد
والرافضي مع المجوسي يخابط
دون الوطن مع الرجال الصناديد
أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
02:55 PM
سُئل نثرًا فأجاب شعرًا وخص به "الخليج 365"
اعتبر رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي العيد الحقيقي أن تعيد على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعًا عن الدين والوطن، جاء ذلك في رد على سؤال وجه له من أحد زملائه فما كان منه إلا الرد بتلك العبارات وتوجها بثلاثة أبيات خص بها "الخليج 365" وقراءها.
وقال مخاطبًا المواطنين: "كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم".
يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد
أنا على الحد الجنوبي مرابط
الدين دونه هل عقيدة وتوحيد
والرافضي مع المجوسي يخابط
دون الوطن مع الرجال الصناديد
أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط
، فيديو من الحد الجنوبي.. شاهد ماذا قال "اليامي" عندما سُئل أنت مرابط؟ ،
المصدر : الخليج 365
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