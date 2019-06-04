محمد بن مسعود - الدمام - المواطنون يطالبون بإعادة النظر في الوضع الحالي والبدء الفعلي في حلول عاجلة يستمر مسلسل انقطاع الكهرباء -الآن- في أغلب أحياء منطقة نجران ومحافظة يدمه، منذ الساعة 12 ظهر اليوم، ومع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، طالب المواطنون بإعادة النظر في الوضع الحالي، والبدء الفعلي في حلول عاجلة وجذرية؛ لإنهاء المعاناة المستمرة. أول أيام العيد.. انقطاع الكهرباء بأجزاء نجران ومحافظاتها عرض مستمر بندر آل فطيح الخليج 365 2019-06-04 يستمر مسلسل انقطاع الكهرباء -الآن- في أغلب أحياء منطقة نجران ومحافظة يدمه، منذ الساعة 12 ظهر اليوم، ومع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، طالب المواطنون بإعادة النظر في الوضع الحالي، والبدء الفعلي في حلول عاجلة وجذرية؛ لإنهاء المعاناة المستمرة. 04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 Advertisements 02:52 PM المواطنون يطالبون بإعادة النظر في الوضع الحالي والبدء الفعلي في حلول عاجلة المواطنون يطالبون بإعادة النظر في الوضع الحالي والبدء الفعلي في حلول عاجلة يستمر مسلسل انقطاع الكهرباء -الآن- في أغلب أحياء منطقة نجران ومحافظة يدمه، منذ الساعة 12 ظهر اليوم، ومع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، طالب المواطنون بإعادة النظر في الوضع الحالي، والبدء الفعلي في حلول عاجلة وجذرية؛ لإنهاء المعاناة المستمرة. ، أول أيام العيد.. انقطاع الكهرباء بأجزاء نجران ومحافظاتها عرض مستمر ،

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