، جامع موضي السديري بالرياض ينظم لقاء معايدة لأهالي حي العريجاء ،

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أقام جامع الأميرة موضي السديري بالعريجاء بالرياض، لقاء معايدة لأهالي الحي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك في الجامع.
ورفع إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، باسمه ونيابة عن جماعة المسجد، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولجميع الشعب السعودي النبيل، وللأمة العربية والإسلامية، كما أزجى التهنئة والمعايدة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، ورجال الأمن البواسل الذين يقدمون البطولات والتضحيات دفاعاً عن الدين والوطن.
وأكد "السبر" أن من معاني العيد في الإسلام الشعور بروح الجماعة وشكر النعمة وإشاعة الفرحة في البيوت والمجتمع؛ مؤكداً أنها فرحة مشروعة أذن الله بها تعبيرًا عن شكر العبد لربه على نعمة التوفيق للصيام والقيام وما يوليه على عباده من نعم.
وذكر أن صناعة هذه الفرحة هي مهمة الآباء والمربين وتكون باعتدال وتوسط من خلال إفشاء السلام والتواصل المجتمعي المثمر من حضور مناسبات الأعياد وصلة الأرحام وزيارة الوالدين وعيادة المرضى، والإحسان إلى الجيران وإدخال السرور على الأسرة والأطفال من خلال برامج وفعاليات تستوعب طاقاتهم وتستثمر فرحتهم.
وحذر "السبر" من بعض المظاهر التي تكدر هذه الفرحة من قبيل التفريط في الواجبات والصلوات، وارتكاب المخالفات والمنكرات، والإسراف والتبذير في الولائم والمناسبات، وازدراء النعم، محذرًا من خطورة الألعاب النارية على الأطفال وما تسببه من أذى.
جامع موضي السديري بالرياض ينظم لقاء معايدة لأهالي حي العريجاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
أقام جامع الأميرة موضي السديري بالعريجاء بالرياض، لقاء معايدة لأهالي الحي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك في الجامع.
ورفع إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، باسمه ونيابة عن جماعة المسجد، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولجميع الشعب السعودي النبيل، وللأمة العربية والإسلامية، كما أزجى التهنئة والمعايدة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، ورجال الأمن البواسل الذين يقدمون البطولات والتضحيات دفاعاً عن الدين والوطن.
وأكد "السبر" أن من معاني العيد في الإسلام الشعور بروح الجماعة وشكر النعمة وإشاعة الفرحة في البيوت والمجتمع؛ مؤكداً أنها فرحة مشروعة أذن الله بها تعبيرًا عن شكر العبد لربه على نعمة التوفيق للصيام والقيام وما يوليه على عباده من نعم.
وذكر أن صناعة هذه الفرحة هي مهمة الآباء والمربين وتكون باعتدال وتوسط من خلال إفشاء السلام والتواصل المجتمعي المثمر من حضور مناسبات الأعياد وصلة الأرحام وزيارة الوالدين وعيادة المرضى، والإحسان إلى الجيران وإدخال السرور على الأسرة والأطفال من خلال برامج وفعاليات تستوعب طاقاتهم وتستثمر فرحتهم.
وحذر "السبر" من بعض المظاهر التي تكدر هذه الفرحة من قبيل التفريط في الواجبات والصلوات، وارتكاب المخالفات والمنكرات، والإسراف والتبذير في الولائم والمناسبات، وازدراء النعم، محذرًا من خطورة الألعاب النارية على الأطفال وما تسببه من أذى.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
02:50 PM
"السبر" يحذر من مدى خطورة الألعاب النارية على الأطفال
أقام جامع الأميرة موضي السديري بالعريجاء بالرياض، لقاء معايدة لأهالي الحي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك في الجامع.
ورفع إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، باسمه ونيابة عن جماعة المسجد، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولجميع الشعب السعودي النبيل، وللأمة العربية والإسلامية، كما أزجى التهنئة والمعايدة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، ورجال الأمن البواسل الذين يقدمون البطولات والتضحيات دفاعاً عن الدين والوطن.
وأكد "السبر" أن من معاني العيد في الإسلام الشعور بروح الجماعة وشكر النعمة وإشاعة الفرحة في البيوت والمجتمع؛ مؤكداً أنها فرحة مشروعة أذن الله بها تعبيرًا عن شكر العبد لربه على نعمة التوفيق للصيام والقيام وما يوليه على عباده من نعم.
وذكر أن صناعة هذه الفرحة هي مهمة الآباء والمربين وتكون باعتدال وتوسط من خلال إفشاء السلام والتواصل المجتمعي المثمر من حضور مناسبات الأعياد وصلة الأرحام وزيارة الوالدين وعيادة المرضى، والإحسان إلى الجيران وإدخال السرور على الأسرة والأطفال من خلال برامج وفعاليات تستوعب طاقاتهم وتستثمر فرحتهم.
وحذر "السبر" من بعض المظاهر التي تكدر هذه الفرحة من قبيل التفريط في الواجبات والصلوات، وارتكاب المخالفات والمنكرات، والإسراف والتبذير في الولائم والمناسبات، وازدراء النعم، محذرًا من خطورة الألعاب النارية على الأطفال وما تسببه من أذى.
، جامع موضي السديري بالرياض ينظم لقاء معايدة لأهالي حي العريجاء ،
المصدر : الخليج 365
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