الاستعلام عن قضيه برقم الهوية عبر وزارة العدل السعودية

الاستعلام عن قضيه برقم الهوية، يمكن التعرف على جميع بيانات القضايا عن طريق خدمة الاستعلام عن القضايا عن طريق رقم الهوية إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل السعودية، ويشمل الاستعلام جميع طلبات التنفيذ التي قد تم تقديمها على المحاكم التي تتبع وزارة العدل السعودية إلى خدمة توفير بيانات استعلام عن القضايا برقم الهوية اصبح متطورا عن سابق حيث انه كان يتطلب رقم القضية الآن اصبح برقم الهوية فقط حتى يتم الاستعلام عن طلبات التنفيذ كل هذا من خلال استعلام وزارة العدل وتأتي هذه الخدمة لتلبية خدمات المواطنين بخصوص القضايا المختلفة وسهولة الاطلاع عليها، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة خطوات الاستعلام عن قضيه برقم الهوية.

الاستعلام عن قضيه برقم الهوية

أولا قم بالدخول على رابط استعلام قضية التابع لوزارة العدل السعودية من هنا.

ثم اختيار استعلام عن قضيه برقم الهوية (الخيار الأخير).

اختيار نوع الهوية، ثم كتابة رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد الهجري وتاريخ الميلاد الميلادي.

إدخال كود التحقق، ثم اضغط على التالي.

أهم الخدمات المقدمة للقضية

الاستعلام عن رقم القضية برقم الهوية.

تغيير أرقام الهواتف للمواطنين والوافدين.

استكمال طلبات التنفيذ أو إنهائها والاستعلام عنها.

تغيير الأبيان.

أهمية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

سرعة الحصول على معلومات القضية.

توفير مصروفات الاستعلام عن بيانات القضايا.

توفير الوقت بدلا من الذهاب والإياب لمقرات وزارة العدل.

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