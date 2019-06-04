شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يهنئ رئيس لجنة الحج المركزية بنجاح الخطط الأمنية والمرورية في موسم العمرة وشهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة) رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بمناسبة حلول عيد الطر المبارك. رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بمناسبة حلول عيد الطر المبارك. وقال أمير المدينة في برقية بهذه المناسبة: «نهنئ سموكم بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والمرورية خلال موسم العمرة وشهر رمضان المبارك لهذا العام بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - القاضة بتوفير كافة الإمكانات للمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى لهم أداء العمرة والزيارة في أمن وطمأنينة من خلال منظومة كاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة،كما يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين».



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