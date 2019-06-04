شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يهنئ وزير الداخلية بنجاح الخطط الأمنية خلال موسم العمرة وشهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز،،التهنئة لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز،،التهنئة لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال سموه في برقية بهذه المناسبة: نهنئ سموكم بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والمرورية خلال موسم العمرة وشهر رمضان المبارك لهذا العام بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين _ أيده الله _ القاضة بتوفير كافة الإمكانات للمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى لهم أداء العمرة والزيارة في أمن وطمأنينة من خلال منظومة كاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة،كما يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة المنورة يهنئ وزير الداخلية بنجاح الخطط الأمنية خلال موسم العمرة وشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.