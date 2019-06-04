شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عرعر)

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك، وذلك بقصر الإمارة بمدينة عرعر .

وفور وصول أمير منطقة الحدود الشمالية مقر الحفل عُزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الدكتور عواد الذايدي كلمة الأهالي رفع خلالها التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل سوء, وأن ينصر ويمكن جنودنا بالحد الجنوبي .

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ثم ألقى الشاعر عقاب الربع قصيدة شعرية بهذه المناسبة .

أثر ذلك شارك أمير منطقة الحدود الشمالية المواطنين العرضه السعودية .

حضر الحفل وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ومديرو الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة .