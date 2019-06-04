شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440هـ وينقل لهم تحيات القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة) نقل وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير نقل وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة - المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ - بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها ، خلال شهر رمضان المبارك ، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين ، وذلك خلال استقبال سموه لهم في مكة المكرمة . كما نقل وزير الداخلية تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطاً وأفراداً ، ومهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل . حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة .



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