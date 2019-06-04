شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي، ومشايخ القبائل، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين من أهالي المدينة المنورة، الذين قدموا للسلام على عليهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد وهي تنعم بالأمن والاستقرار.

وفي بداية الاستقبال, أثنى أمير المنطقة على جهود رجال الأمن ومنسوبي جميع الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين التي أسهمت في تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي من الزائرين والمصلين خلال موسم شهر رمضان المبارك.

كما رفع المهنئون أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم , بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.