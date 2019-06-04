شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بقصر سموه بمدينة سكاكا اليوم ، جموعاً من المواطنين وأهالي وعمد الأحياء وأعضاء مجلس المنطقة الذين قدموا للسلام علىيهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك.

كما استقبلا، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورؤساء المحاكم الشرعية والإدارية وعدداً من القضاة، وكبار ضباط الأمن العام وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

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وبادلا الحضور التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعين الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة أمير الجوف.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة.