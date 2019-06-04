شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عقب صلاة العيد عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ في منازلهم بمكة المكرمة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت زيارات نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري ،والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد،والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ،والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى

من جهتهم أعرب أصحاب الفضيلة عن تهنئتهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك ،شاكرين زيارته لهم .