، "محافظ حبونا" يؤدي صلاة العيد ويزور المرضى المنومين ،

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أدّى محافظ حبونا شمال نجران، عبدالله بن مبارك بن زامان، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.
واستقبل "بن زامان" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، في الصالة الرئيسة بالمحافظة.
ورفع "بن زامان" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة حبونا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقام "بن زامان" بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى حبونا العام، وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
"محافظ حبونا" يؤدي صلاة العيد ويزور المرضى المنومينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
أدّى محافظ حبونا شمال نجران، عبدالله بن مبارك بن زامان، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.
واستقبل "بن زامان" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، في الصالة الرئيسة بالمحافظة.
ورفع "بن زامان" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة حبونا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقام "بن زامان" بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى حبونا العام، وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
02:00 PM
هنأ القيادة الرشيدة واستقبل المهنئين بالعيد بالمحافظة
أدّى محافظ حبونا شمال نجران، عبدالله بن مبارك بن زامان، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.
واستقبل "بن زامان" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، في الصالة الرئيسة بالمحافظة.
ورفع "بن زامان" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة حبونا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقام "بن زامان" بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى حبونا العام، وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
، "محافظ حبونا" يؤدي صلاة العيد ويزور المرضى المنومين ،
المصدر : الخليج 365
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