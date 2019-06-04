، تسريبات تكشف عن مفاجأة "مايكروسوفت" المزدوجة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تسريبات صحفية عديدة عما أطلقت عليه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية "الشاشة المزدوجة".
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" تجهّز حاليًا لإطلاق حاسب لوحي ضمن سلسلة "سرفس"؛ ولكن مزدوج الشاشة.
ونقل الموقع عن مصادر من داخل شركة "مايكروسوفت"، أن "الشركة بدأت فعليًّا في اختبار حاسب لوحي (تابلت) مزدوج الشاشة، التي تظهر كأنها جهاز قابل للطي أو لاستخدام الشاشتين في مهام مختلفة".
كما أن شكل الحاسب في الصور المسربة، تجعله يشبه الكتاب المفتوح؛ وهو ما يجعل استخدامها أكثر سهولة وسلاسة.
ومن المتوقع أن تطلق "مايكروسوفت" ذلك الحاسب اللوحي الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة.
تسريبات تكشف عن مفاجأة "مايكروسوفت" المزدوجةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
كشفت تسريبات صحفية عديدة عما أطلقت عليه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية "الشاشة المزدوجة".
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" تجهّز حاليًا لإطلاق حاسب لوحي ضمن سلسلة "سرفس"؛ ولكن مزدوج الشاشة.
ونقل الموقع عن مصادر من داخل شركة "مايكروسوفت"، أن "الشركة بدأت فعليًّا في اختبار حاسب لوحي (تابلت) مزدوج الشاشة، التي تظهر كأنها جهاز قابل للطي أو لاستخدام الشاشتين في مهام مختلفة".
كما أن شكل الحاسب في الصور المسربة، تجعله يشبه الكتاب المفتوح؛ وهو ما يجعل استخدامها أكثر سهولة وسلاسة.
ومن المتوقع أن تطلق "مايكروسوفت" ذلك الحاسب اللوحي الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:49 PM
كشفت تسريبات صحفية عديدة عما أطلقت عليه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية "الشاشة المزدوجة".
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" تجهّز حاليًا لإطلاق حاسب لوحي ضمن سلسلة "سرفس"؛ ولكن مزدوج الشاشة.
ونقل الموقع عن مصادر من داخل شركة "مايكروسوفت"، أن "الشركة بدأت فعليًّا في اختبار حاسب لوحي (تابلت) مزدوج الشاشة، التي تظهر كأنها جهاز قابل للطي أو لاستخدام الشاشتين في مهام مختلفة".
كما أن شكل الحاسب في الصور المسربة، تجعله يشبه الكتاب المفتوح؛ وهو ما يجعل استخدامها أكثر سهولة وسلاسة.
ومن المتوقع أن تطلق "مايكروسوفت" ذلك الحاسب اللوحي الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة.
، تسريبات تكشف عن مفاجأة "مايكروسوفت" المزدوجة ،
المصدر : الخليج 365
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