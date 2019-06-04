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نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440هـ، بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها، خلال شهر رمضان المبارك؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك خلال استقباله لهم في مكة المكرمة.
كما نقل تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ موجهًا بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطًا وأفرادًا، ومهنئًا الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل.
حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
وزير الداخلية ينقل تحيات الملك لرجال الأمن المشاركين في مهام أمن العمرة
نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440هـ، بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها، خلال شهر رمضان المبارك؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك خلال استقباله لهم في مكة المكرمة.
كما نقل تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ موجهًا بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطًا وأفرادًا، ومهنئًا الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل.
حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:21 PM
نقل تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر
نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440هـ، بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها، خلال شهر رمضان المبارك؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك خلال استقباله لهم في مكة المكرمة.
كما نقل تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ موجهًا بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطًا وأفرادًا، ومهنئًا الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل.
حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
، وزير الداخلية ينقل تحيات الملك لرجال الأمن المشاركين في مهام أمن العمرة ،
المصدر : الخليج 365
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