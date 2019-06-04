محمد بن مسعود - الدمام - هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:

"إخواني منسوبي وزارة الداخلية، يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير". عبر رسالة نصية.. "عبدالعزيز بن سعود بن نايف" يهنئ منسوبي الداخلية بالعيد عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-04 هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:

"إخواني منسوبي وزارة الداخلية، يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير". Advertisements 04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 01:18 PM هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، منسوبي الوزارة برسالة نصية قال فيها:

"إخواني منسوبي وزارة الداخلية، يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير". ، عبر رسالة نصية.. "عبدالعزيز بن سعود بن نايف" يهنئ منسوبي الداخلية بالعيد ،

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