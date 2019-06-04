دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 10 لجان سعودية لترائي هلال العيد تأخذ أماكنها عصر اليوم

تأخذ لجان تحري هلال شوال الرسمية أماكنها، عصر اليوم الاثنين، في عشرة مواقع سعودية بحوطة سدير وتمير وشقراء ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والظهران والقصيم وحائل وتبوك استعدادًا لتحري رؤية الهلال بالعين المجردة والمناظير الفلكية. ووفقًا للتقويم والحسابات الفلكية فإن شهر رمضان 29 يومًا.

وأفادت المعطيات الحسابية بأن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر سيحدث الساعة 1:02 من بعد ظهر اليوم الاثنين، ثم ستعقبه ولادة هلال شوال بإذن الله، وأن الشمس ستغرب عند الساعة 6:45 عند درجة 294 شمال غرب، قبل أن يغرب الهلال الساعة 6:49 مساء عند درجة 291 جنوب الشمس؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار أربع دقائق فقط بارتفاع 1,03 واستطالة 4,1 درجة.

لكن لا أحد يمكن أن يجزم قطعًا متى يكون العيد إلا بعد الساعة 6:50 من مساء اليوم الاثنين، وتحدده المحكمة العليا بالسعودية.