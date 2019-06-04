من جوار بيت الله الحرام.. خادم الحرمين يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم. وغرد خادم الحرمين قائلا “أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك”

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد وجه أمس الإثنين كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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