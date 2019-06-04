بالصور: خادم الحرمين وولي العهد يُصليان العيد بالمسجد الحرام

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان صلاة العيد اليوم (الثلاثاء)، في المسجد الحرام بمكة المكرمة. واستمع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد أداء الصلاة لخطبة العيد، والتي ألقاها إمام وخطيب الحرم المكي، الشيخ صالح بن حميد.

وصلى صلاة العيد برفقة خادم الحرمين وولي العهد كل من: الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعدد من المسؤولين والأمراء. Advertisements

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