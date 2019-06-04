شرطة الرياض تكشف تفاصيل ضبط شابين أطلقا النار على منزل وسيارة بحي الربوة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة أمامه، في حي الربوة بمدينة الرياض.
وأوضح أن الشرطة أوقفت المواطنين، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، منوهاً إلى أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.
وأضاف أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كلّ مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.
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